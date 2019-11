Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Überfall auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, betraten zwei maskierte Täter eine Trinkhalle an der Vinckestraße. Ein dritter Täter blieb im Eingangsbereich stehen. Unter Vorhalt von Schusswaffen forderten sie Geld und Zigaretten. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter im Kiosk konnten beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180cm groß, jeweils schlanke Statur, dunkel gekleidet, Kapuze und darunter eine zweite Kopfbedeckung, Bandana im Gesicht, sprach Deutsch ohne Dialekt

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell