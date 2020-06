Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein Unfallverursacher auf der Galenstraße an einem grauen Dacia Sandero. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell