Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel für das Wochenende 21.-23.08.

Wilhelmshaven (ots)

Mögliche Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Varel - Am 20.08.2020, in der Zeit von 15:00 bis 15:30 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz Bürgermeister-Heidenreich-Straße 9-11 vermutlich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw Renault Clio, Farbe rot, am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen eines dunklen Pkw, welcher für den entstandenen Schaden verantwortlich sein könnte und den Ereignisort verließ, ohne dass der Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zur Sache geben können.

Brand in einem Schuppen - Zeugenaufruf!

Zetel - Am späten Samstagnachmittag entstand in einem Schuppen an der Bohlenberger Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein kleinerer Brand. Das Feuer konnte durch die Anwohner mit eigenen Mitteln schnell gelöscht werden, so dass lediglich geringer Sachschaden entstand. Die Feuerwehr Zetel fuhr den Einsatzort zwar an, führte jedoch nur noch Nachsorgearbeiten durch. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Umweltdelikt

Zetel - Am späten Samstagabend wurden widerrechtlich etwa sechs Kubikmeter Grünschnitt im Nahbereich des Segelflugplatzes Bohlenbergerfeld entsorgt. Ein aufmerksamer Zeuge gab Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Sollte sich im Rahmen polizeilicher Ermittlungen der Tatverdacht gegen den möglichen Verursacher erhärten, muss sich dieser in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreisabfallwirtschaftsgesetz verantworten.

Diebstahl aus Wohnhaus

Varel - In der Zeit von Dienstagabend, 18.08.2020, bis Freitagmorgen, 21.08.2020, gelang es bislang unbekannten Tätern sich über eine vermutlich unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Frankenstraße zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten Schmuck und Uhren im fünfstelligen Wert erbeutet werden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, auch bei sommerlicher Witterung bei Verlassen der Wohnräume Fenster und Türen verschlossen zu halten und Straftätern dadurch das Handeln zu erschweren.

Diebstahl einer Motorsäge - Zeugenaufruf!

Bockhorn - Im Zeitraum von Sonntagmittag, 09.08.2020, bis Mittwochmittag, 12.08.2020, erlangten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Werkstattraum eines Reiterhofes am Fasanenweg eine Motorsäge der Fabrikats Husqvarna. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell