Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Autofahrer verursacht mit 1,95 Promille fast drei Unfälle in Wilhelmshaven; Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wird ein 57-jähriger Autofahrer von einem Zeugen mit dem Auto am Freitagmittag gegen 13 Uhr in Wilhelmshaven verfolgt. Als der Verursacher schließlich in der Rüstersieler Straße zum Stehen kommt, kann ihm der Verfolger den Schlüssel abnehmen und die Polizei verständigen. Nach Angaben des Zeugen (50 J.) sei es im Bereich der Freiligrathstraße zu insgesamt drei Beinaheunfällen gekommen. Dabei sei ein weißer Kleinwagen sowie ein Fahrzeug der Müllabfuhr konkret gefährdet worden. Zudem sei er auf der Freiligrathstraße immer wieder auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest führte zu einer Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die gefährdeten Kraftfahrzeugführer mögen sich bitte bei der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 melden. (962 342)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell