Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zufällig privat anwesender Polizeibeamter beobachtet Geldbörsendiebstahl, Täter durch Streife wenig später festgenommen!

Wilhelmshaven (ots)

Ein zufällig am Freitagvormittag privat beim Einkauf anwesender Polizeibeamter beobachtete, wie eine ihm beruflich bekannte männliche Person in auffälliger Weise aus einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven rennt, draußen in eine Geldbörse schaut und diese anschließend wegschmeisst. Diesen Umstand meldete er sofort seiner Dienststelle. Wenig später konnte eine Funkstreife den 55-jährigen vorläufig festnehmen und der Dienststelle zuführen. In der Zwischenzeit konnte auch die 50-jährige Geschädigte durch den Kollegen im Verbrauchermarkt ermittelt werden. Ihr wurde die Geldbörse wieder ausgehändigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

