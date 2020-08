Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung von zwei Großfamilien in Wilhelmshaven - Polizei leitet Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagabend, 21.08.2020, suchten etwa 20 Personen gegen 18:30 Uhr zwei 23- und 26-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Marktstraße auf und sollen unvermittelt auf die beiden Opfer eingeschlagen haben. Anschließend entfernte sich die Personengruppe. Die beiden jungen Männer erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vorausgegangen seien Konflikte zwischen zweier ortsansässiger Großfamilien, bei denen es auch zu Sachbeschädigungen kam. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Lage beruhigen und beide Gruppen trennen, so dass es im Beisein der Beamten zu keinen weiteren Straftaten kam. Derzeit können keine Angaben zu den Hintergründen der Tat gemacht werden, ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten erhielt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Unterstützung von Einsatzkräften benachbarter Bereiche und hat mit ihren Folgemaßnahmen ein erneutes Aufeinandertreffen unterbinden können.

