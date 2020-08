Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei begleitete angemeldete Kundgebungen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Nachmittag (21.08.2020) fanden in der Innenstadt Wilhelmshaven zwei bei der Stadt Wilhelmshaven angemeldete Kundgebungen statt. Die erste, unter freiem Himmel stattfindende Kundgebung wurde mit Rednern aus Bundes-, Landes und Kommunalpolitik und 35 teilnehmenden Personen in der Zeit von 15 - 17 Uhr auf dem Valoisplatz durchgeführt. Veranstalter war der AfD-Kreisverband-Wilhelmshaven, das angemeldete Thema "Feindbild Polizei - Polizisten sind keine Rassisten". Noch vor dem eigentlichen Veranstaltungsbeginn setzten sich acht Personen auf den Veranstaltungsplatz der AfD, die sich jedoch nach erteiltem Platzverweis durch die Polizei entfernt haben. Im Verlauf der AfD-Veranstaltung sammelten sich etwa 50 Personen an der Absperrung, um die Kundgebung offensichtlich zur stören, indem sie sich mit Pfeifen, Hupen und Trillern bemerkbar gemacht haben. Die eigentlich für zwei Stunden vorgesehene Kundgebung war nach 65 Minuten beendet. Außerdem fand eine weitere Kundgebung mit dem Thema "Demonstration gegen Hass und Hetze von Rechts" am Kirchplatz der Christus und Garnisonkirche mit etwas über 200 Teilnehmern statt. Veranstalter war der Kreisverband Bündnis 90/Grüne Wilhelmshaven. Die zweite Kundgebung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse (#DemoWHV). Die Kundgebungen wurden von Kräften der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg begleitet.

