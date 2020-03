Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Grundschule Oesterweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Freitagnacht (20.03., 03.40 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Einbruchsalarm in der Grundschule Oesterweg, am Müllerweg, informiert. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte gelang es den unbekannten Tätern zu flüchten. Vor Ort stellten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite fest sowie frische Fahrspuren eines Fahrzeuges. Die Täter gelangten im Inneren in ein Büro. Zum möglichen Diebesgut konnten derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

