Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei verhilft 7-jährigen Mädchen zum pünktlichen Unterrichtsbeginn

Leipzig (ots)

Heute Morgen erhielt die Bundespolizei Leipzig von einem Geschäft im Hauptbahnhof einen Hinweis über ein kleines Mädchen, welches nicht mehr weiterwusste. Die 7-jährige war zuvor mit der Straßenbahn zum Hort unterwegs. Doch am Hauptbahnhof musste sie aufgrund von Umleitungen aussteigen. Aufgrund der vielen Menschen fand sie die Straßenbahn in Richtung ihrer Schule nicht. Geistesgegenwärtig lief sie in ein Geschäft im Hauptbahnhof und bat eine Verkäuferin um Hilfe. Diese informierte sofort die Bundespolizei. Die Beamten nahmen das Mädchen mit zur Diensstelle und riefen umgehend die Mutter und die Schule an. Dabei stellte sich heraus, dass die kleine Leipzigerin an einer Sicherheitsschulung teilgenommen hatte und auf derartige Situationen vorbereitet war. Die Bundespolizisten fuhren die Erstklässlerin anschließend mit einem Streifenwagen noch pünktlich zur Schule. Alles in allem bleibt zu sagen, dass das Mädchen alles richtig gemacht und überlegt gehandelt hat. Die Sicherheitsschulung hat ihr sicherlich dabei geholfen. Für die Leistung der 7-Jährigen sagt die Bundespolizei: "Respekt und Daumen hoch!"

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell