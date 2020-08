Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Betrunkener Pkw-Führer gefährdet den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Freitag, 21.08.2020, zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr, kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Wilhelmshaven. Zu dieser Zeit befuhr ein roter Mitsubishi die Preußenstraße/Freiligrathstraße in Wilhelmshaven stadteinwärts. Hierbei geriet der Pkw-Führer mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdetete hierbei andere Verkehrsteilnehmer, sodass es zu mehreren Beinahunfällen kam. U.a. soll ein Wagen der städtischen Entsorgungsbetriebe sowie ein weißer Kleinwagen gefährdet worden sein. Letztendlich bog der betrunkene Fahrzeugführer in die Rüstersieler Straße ein und blieb dort stehen. Ein aufmerksamer Zeuge sprach sogleich den im Fahrzeug sitzenden Mann in der Annahme an, dass dieser ein gesundheitliches Problem habe. Dabei stellte er Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Als letzterer erneut losfahren wollte, unterband der couragierte Zeuge die Weiterfahrt, nahm die Fahrzeugschlüssel an sich und informierte die Polizei. Diese erschien kurz darauf am Einsatzort. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 57-Jährigen untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Anschließend erfolgte eine Blutprobenentnahme auf der hiesigen Dienststelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun die Fahrzeugführer des weißen Kleinwagens und des Müllwagens, die zur o.g. Zeit die Freiligrathstraße zwischen Neuengroden und Fedderwardergroden befuhren. Ferner werden weitere Aufmerksame Zeugen, die Angaben zu den Verkehrsgefährdungen machen können, ebenfalls gebeten sich unter 04421/942-215 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

(962342)

