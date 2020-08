Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 81-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.08.2020, kam es in Höhe der Werfstraße in Höhe Hausnummer 161 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Um kurz nach 09 Uhr übersah eine 29-jährige VW-Fahrerin einen kreuzenden 81-jährigen Fahrradfahrer, der verbotswidrig den Gehweg der Bismarckstraße in verkehrter Richtung befuhr und von dort aus auf den Parkplatz einfuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit dem Fahrrad, woraufhin der 81-Jährige auf die Motorhaube stürzte und sich eine Abschürfung am linken Ellenbogen zuzog.

