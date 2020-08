Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch im Wangerland - Täter entwendeten aus einer Ferienwohnung u.a. Schmuck und Bargeld - Polizei bittet um Achtsamkeit und um Zeugenhinweise

Wangerland (ots)

Wangerland/Hormuersiel. Am Donnerstagnachmittag, kam es in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in Hormuersiel zu einem Diebstahl aus einer Ferienwohnung. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Wohnung und entwendeten Schmuck und eine Geldbörse aus einem Möbel-Kleintresor. Nähere Umstände sind bislang unbekannt, so dass die Polizei zur Aufklärung um Achtsamkeit und Zeugenhinweise bittet. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder in den nächsten Tagen sehen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Nummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen. (958831)

