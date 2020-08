Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - zwei Täter raubten vom Opfer das Mobiltelefon und flüchteten mit Mountainbikes - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Donnerstagabend, 20.08.2020, kam es gegen 22:25 Uhr auf der sog. "Rambla" in der Bahnhofstraße zu einem Raub. Ein 28-Jähriger wurde dort von zwei männlichen Personen angesprochen und erhielt von einer der beiden Personen einen leichten Schlag gegen den Kopf. Im Anschluss fasste dieser Täter in die Hosentasche des Opfers und entwendete das Mobiltelefon des 28-jährigen Opfers. Die beiden Täter sollen etwa 30 - 40 Jahre alt und mit Mountainbikes der Marke Bulls unterwegs gewesen sein. Eines der beiden auffälligen Zweiräder sei grün gewesen. Beide Personen seien sehr ungepflegt gewesen und könnten nach Angaben des Opfers der Drogenszene zuzuordnen sein. Ein Täter sei größer als der andere gewesen, beide Personen schlank bis mager und hätten runde Gesichter bzw. runde Kopfformen und kurze dunkle Haare gehabt. Außerdem sollen beide Personen zur Tatzeit T-Shirts und Shorts, einer der beiden Badelatschen getragen haben. Das Opfer gab an, dass zur Tatzeit noch Personen unterwegs gewesen wären, so dass die Polizei zur weiteren Aufklärung um die Mithilfe der Bevölkerung bittet: Hat jemand die Tat bzw. die drei Personen, insbesondere die beiden auf Mountainbikes geflüchteten Täter unterhalb der Rambla oder im Bereich ZOB gesehen? Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen. (959006)

