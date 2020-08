Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 19.08.2020 befuhr ein 70-Jähriger gegen kurz vor halb fünf mit seinem Pkw die Abfahrt Fedderwardergroden der A29 aus Richtung OL kommend und möchte von dort nach rechts auf die Preußenstraße auffahren. Hierbei missachtete er den kreuzenden Fahrradweg und damit die Vorfahrt einer von rechts kommenden 43-jährigen Radfahrerin, die den Radweg der Preußenstraße in verkehrter Richtung befährt, obwohl ein Fahrradweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorhanden ist. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

