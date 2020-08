Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Brände in Wilhelmshaven - Papiercontainer und Papier brannten - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 19.08.2020, kam es in der Posener Straße zu zwei Bränden. Gegen 04:05 Uhr brannte dort ein Papiercontainer (1000 L), außerdem ein in der Nähe liegender Haufen Papier. Zeugen, die Auffälliges gehört oder beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (949167 und 949175)

