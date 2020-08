POL-WHV: Einbrüche in Wilhelmshaven - beide Einbruchsversuche scheiterten

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch, 19.08.2020, die Eingangstür und die Werkstatttür des Botanischen Gartens im Neuengrodener Weg aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. In der gleichen Nacht wurde versucht, durch das rückwärtige Fenster in den Lagerraum und in die Verkaufsräume eines Geschäftes in der Graudenzer Straße zu gelangen. Dort versuchten die bislang unbekannten Täter unter Anwendung von Gewalt das Fenster aus der Ankerung zu reißen. Dabei wurde die Glasscheibe beschädigt, ein Eindringen fand aufgrund der vorhandenen Vergitterung nicht statt. (949959)

