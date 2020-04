Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fischingen

Landkreis Rottweil) Auto zerkratzt (27.04.2020)

Sulz a.N.-Fischingen (ots)

Erneut zerkratzte ein unbekannter Täter am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen Skoda, der in einem Carport in der Burg-Wehrstein-Straße stand. Bereits zwei Wochen zuvor zerkratzte ein Unbekannter das Auto. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell