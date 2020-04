Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung Nummer 2 zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 07.04.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Radfahrer tödlich verletzt - Dietzenbach

(neu) Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, auf der Landesstraße 3001 ein Radfahrer aus Offenbach so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Rettungsversuche einer Polizeistreife, die als erste vor Ort eintraf, waren am Ende leider vergebens.

Nach ersten Erkenntnissen war der 51 Jahre alte Mann aus Offenbach mit seinem Fahrrad auf dem Weg in Richtung der Kreisstadt. Etwa 250 Meter vor dem Ortsschild von Dietzenbach wurde er dann von einem VW-Transporter erfasst, der in gleicher Richtung unterwegs war. An dessen Steuer saß ein 25 Jahre alter Mann aus dem Kreis Gießen.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, einen Verkehrsgutachter. Dieser fertigte mittels einer Drohne Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle. Ob der Autofahrer möglicherweise den Radfahrer übersehen hat, wird nun geprüft. Zeugen, die entsprechende Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich auf der Wache in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 8370 zu melden.

Die Unfallstelle konnte um 10.05 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Offenbach, 07.04.2020, Pressestelle, Rudi Neu

