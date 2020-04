Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbrüche, Unfälle, Brände, Streit im Supermarkt und Graffiti

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Dietzenbach

(aa) Einbrecher brachen am Sonntag, zwischen 0.30 und 7.30 Uhr, in der Straße "Am Rebstock" ein Fenster auf und stiegen in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schnappten sich eine Geldbörse mit Bankkarten und Ausweispapieren und nahmen noch eine Musikbox mit. Die Eindringlinge hielten sich im Haus auf, obwohl die Bewohner zu Hause waren. Vermutlich flüchteten die Diebe über die Terrassentür. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall - B 486 / Offenthal

(tl) Wer hat am Freitag, 03.04.2020, gegen 7.45 Uhr, einen freilaufenden Hund auf der Bundesstraße 486 im Abschnitt zwischen der Landesstraße 3317 und der dortigen Aral-Tankstelle gesehen und kann Hinweise zum Besitzer des Hundes geben? Das fragt die Polizei in Langen, da der Hund mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Laut Angaben des Pkw-Führers, der mit seinem Ford Fiesta aus Rödermark kommend in Richtung Langen unterwegs war, sei der Hund unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen, mit dem Wagen kollidiert und anschließend weggerannt. An dem Fiesta entstand leichter Sachschaden. Der Hund wurde als "mittelgroß" beschrieben, außerdem soll er schwarzes Fell mit hellen Flecken haben. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 90300 entgegen.

3. Stoppschild missachtet, Fahrradfahrerin verletzt - Hainburg

(tl) Weil er an der Einmündung Kirchstraße / Platz der Republik offenbar die Vorfahrt missachtete, stieß ein 64-jähriger Hainburger mit seinem Porsche am frühen Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr mit einer Radfahrerin zusammen. Die 46-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl an dem Porsche als auch am Fahrrad der Hainburgerin entstand jeweils leichter Sachschaden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Fahrzeuge abgebrannt - Polizei sucht Zeugen - Hanau

(neu) Nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Helmholzstraße hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um entsprechende Mithilfe. Nach bisherigem Sachstand geriet kurz nach Mitternacht ein älterer, nicht mehr zugelassener, Personenwagen aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff dann auf ein danebenstehendes Fahrzeug über, bevor es schließlich von der Hanauer Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Hanauer Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, geht aktuell jedoch von einer Vorsatztat aus. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

2. Mülltonnen brannten - Frau flüchtete - Hanau

(aa) Am frühen Montag, gegen 0.50 Uhr, meldete ein Zeuge in der Straße "Am Frankfurter Tor" in Höhe der Hausnummer 41 den Brand von zwei Restmülltonnen. Außerdem sah er eine Frau weglaufen. Er beschrieb die Unbekannte als unter 30 Jahre alt, kräftige Statur, mit auffallend grüner Jacke. Parallel zu der Meldung gingen weitere ein, denn auch in der Hospitalstraße und in einem Hinterhof in der Langstraße brannten Mülltonnen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-611.

3. Streit im Supermarkt wegen Anstellen? - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es zu Handgreiflichkeiten in einem Supermarkt in der Geleitstraße. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein Sicherheitsmitarbeiter des Marktes und eine 49-Jährige Frau sowie deren erwachsener Sohn in Streit, weil sich die beiden Kunden nicht in die Warteschlange angestellt hätten. Die Frau und die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Großauheim (06181 9597-0) zu melden.

4. Mutmaßlicher Graffitisprayer festgenommen - Bruchköbel

(tl) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitagabend einen 19-jährigen Bruchköbeler vorläufig fest. Was war geschehen? Gegen 18.20 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass er gerade beobachtet habe, wie eine männliche Person das Toilettenhäuschen an der Grillhütte in der Waldseestraße mit Farbe besprühte. Die hinzugerufenen Beamten aus Hanau erblickten beim Eintreffen an der Grillhütte dann einen jungen Mann, der prompt das Weite suchte und in den Wald Richtung Friedhof rannte. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und wiesen den Flüchtenden mehrfach an stehen zu bleiben. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Da er diese Anweisungen jedes Mal ignorierte, kam schließlich der Vierbeiner zum Einsatz; der Tatverdächtige erlitt eine Bissverletzung und wurde medizinisch versorgt. Bei dem Festgenommenen, der das Sprühen einräumte, stellten die Ordnungshüter auch unter anderem drei Sprühdosen, eine Gasmaske sowie eine Sprühvorlage sicher. Nun muss er sich einem Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung stellen. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang ferner zwei Spaziergänger (vermutlich ein Ehepaar), die sich im Bereich des Friedhofes aufhielten und als Zeugen in Betracht kommen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181-90100 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

5. Kirchentüren und Opferstöcke aufgebrochen - Steinau an der Straße

(aa) Ein Einbrecher brach in der Nacht zum Samstag in der Straße "Am Kumpen" zwei Türen auf, um in die Kirche und an die Opferstöcke zu gelangen. Zwischen 17 und 9.30 Uhr war der Einbruch. Der Dieb nahm die Spenden und verschwand. Die Polizei Schlüchtern bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 06.04.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

