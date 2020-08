Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwoch, 19.08.2020, kam es in der Zeit von 11:50 bis 19:50 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Firma in der Straße 'Am Hafen' zu einer Verkehrsunfallflucht. Der dort abgestellte VW einer 27jährigen Zetelerin wurde im hinteren linken Bereich beschädigt, Hinweise auf den Verursacher wurden nicht hinterlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen. (953778)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell