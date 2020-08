Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: #110WHVlive - 12-Stunden-Begleitung auf Twitter - Social Media Team der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gibt einen Einblick in die Arbeit der Polizei

Wilhelmshaven (ots)

Sicherheitstipps, Fahndungen, Einsätze und Veranstaltungen: Bereits seit Februar 2018 nutzt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ihren Twitter-Account als Informationskanal. Der Twitter-Account unterstützt die tägliche Pressearbeit, die über das Presseportal erfolgt, so dass die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Social Media Team initiiert hat, um über den Twitter-Account gezielt Informationen den Bürgerinnen und Bürgern bieten zu können. Das Team setzt sich aus interessierten Kolleginnen und Kollegen zusammen, die hauptamtlich im Einsatz- und Streifendienst, im Zentralen Kriminaldienst sowie im Stab an den Standorten Jever, Varel und Wilhelmshaven eingesetzt sind. Das Team arbeitet im Nebenamt mit dem Ziel, direkt und aktuell zu informieren und hat in Vergangenheit Einsätze und größere Veranstaltungen begleitet. "Jetzt wollen wir den kommenden Freitag, 21.08.2020, dafür nutzen, um mit einer 12-Stunden-Begleitung über Twitter einen Einblick in die Arbeit der Polizei zu geben" erklärt Manuel Seyfang stellvertretend für das Social Media Team. In der Zeit von 10 - 22 Uhr werden unter dem Hashtag #110WHVlive Auszüge aus ausgewählten Notrufen veröffentlicht, um einen Eindruck zu vermitteln, welche Art von Notrufen in der Leitstelle ankommen bzw. in welche Einsätze und polizeiliche Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven daraus resultieren. "Unser Twitter-Account ist zu erreichen über https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI und hat derzeit über 2.500 Follower und vielleicht nach der 12-Stunden-Begleitung ein paar mehr" freut sich Seyfang auf den Tag. Ein Grundsatz bleibt jedoch unverändert: Der Account dient weder der Anzeigen- noch der Hinweisaufnahme. Weiterhin erfolgt keine 24/7 Betreuung.

