POL-WHV: Erneuter Taschendiebstahl beim Einkaufen - Stoffbeutel im Einkaufswagen zurückgelassen - "Bieten Sie den Dieben möglichst gar keine Gelegenheiten und achten Sie auf Ihr Eigentum!"

Wilhelmshaven (ots)

Erneut kam es am Dienstagvormittag, 18.08.2020, in der Zeit von 10:15 - 10:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße zu einem Diebstahl, bei dem ein für den Täter günstiger Moment ausgenutzt wurde, indem er den im Einkaufswagen kurzzeitig außer Acht gelassenen Stoffbeutel mitsamt Inhalt (Bargeld und Papiere) entwenden konnte. Zuletzt hatte die Polizei in ihren Pressemeldungen vom Wochenende vor den Geldbörsen- bzw. Taschendiebstählen gewarnt, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4680538 Immer wieder warnt die Polizei davor, Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Ob es der Einkaufswagen, der Fahrradkorb, das Auto oder woanders ist, spielt keine Rolle: "Bieten Sie den Dieben möglichst gar keine Gelegenheiten!" so die eindeutige Botschaft der Polizei: "Das ist immer noch der beste Schutz für Ihr Eigentum!"

Zeugen, die an dem Dienstvormittag in dem Geschäft in der Friedenstraße verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(945568)

