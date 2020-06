Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bordsteinkante wird zum Verhängnis

Oberotterbach (ots)

Am Montag, 08.06.2020, gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Radfahrer die Weinstraße von Bad Bergzabern in Richtung Schweigen-Rechtenbach. Im Ortsbereich Oberotterbach stürzte der Mann beim Überfahren einer Bordsteinkante zu Boden und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

