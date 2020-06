Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Motorradkontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 07.06.2020, kontrollierte die Polizei den motorisierten Zweiradverkehr im Wellbachtal / Bundesstraße 48. Die landschaftlich sehr reizvolle Strecke zieht regelmäßig eine Vielzahl von Motorradfahrern an. Neben der Überprüfung der Fahrereigenschaft nahmen die Beamten insbesondere den technischen Zustand der Kräder ins Visier. Bei insgesamt fast 150 kontrollierten Krafträdern mussten 45 Verwarnungen bzw. Mängelberichte ausgestellt werden, da in der Hauptsache keine ausreichenden Fahrzeugpapiere oder Fahrerlaubnisse mitgeführt wurden. Auch kleinere Mängel am Motorrad selbst waren hier festzustellen. Durch das Montieren einer falschen Bereifung, das Manipulieren der Auspuffanlage oder das Missachten des Überholverbotes erfüllten weitere fünf Motorradfahren den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit. Hierbei war der Lärmpegel bei zwei Motorrädern so hoch, dass diese sichergestellt werden mussten. Die Polizei wird weiterhin insbesondere den Motorradverkehr im Wellbachtal beobachten und gezielte Kontrollen durchführen.

