Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei versuchte Einbrüche in Supermärkte

Landau und Hatzenbühl (ots)

Am Sonntagmorgen, 07.06.2020, brachen gegen 02:00 Uhr Unbekannte in einen Supermarkt in der Kirchstaße in Hatzenbühl ein, indem sie sich Zugang zum Markt über das Dach verschafften. Wenngleich die Täter keine Beute machten, so richteten sie doch erheblichen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Einen Tag später, 08.06.2020, versuchten gegen 01:00 Uhr Unbekannte in einen Supermarkt im Landauer Horstring einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar hörte jedoch verdächtige Geräusche und suchte nach deren Ursprung. Dabei erkannte er zwei Personen mit reflektierenden Arbeitshosen am Supermarkt, die bei Erkennen des Zeugen sofort die Flucht in Richtung Speyerbachstraße ergriffen. Eine Fahndung nach den beiden Personen blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell