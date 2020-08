Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Starkstromleitungen von Baustellen in Jever, Schortens und Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Jever - Schortens und Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 18.08.2020, wurde von einer Baustelle im Bereich Jever, Mühlenstraße und von zwei Baustellen in Schortens, Oldenburger Straße Starkstromleitungen entwendet. Die Leitungen dienten der Stromversorgung der auf den Baustellen befindlichen Baukräne. In beiden Fällen wurden die Kabel durchtrennt und die Abschnitte entwendet. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven, im Bereich der Markstraße. Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Baustellen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

