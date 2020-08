Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Varel - Wohnmobil und Linienbus stießen zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 18.08.2020, befuhr gegen 14:40 Uhr ein Linienbus den Tweehörnkreisel, wo zu diesem Zeitpunkt ein Wohnmobil stand. Da ein Vorbeifahren um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren, nicht möglich war, blieb die 53-Jährige Busfahrerin aus Bockhorn neben dem Wohnmobil stehen. Das Wohnmobil fuhr an und stieß derart gegen den Bus, dass eine Seitenscheibe zersplitterte. Der bislang unbekannte Wohnmobilfahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. seinen Pflichten nachzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um ein mittelgroßes Wohnmobil in weißgrau mit einem niederländischen gehandelt haben soll. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben zum Wohnmobil machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Gegen 17:15 Uhr kam es auf der Westersteder Straße in Grünenkamp zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein 24-Jähriger aus Rastede fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in Richtung Varel. Als ihm ein PKW entgegenkam, der ihm nach jetzigem Kenntnisstand in seine Fahrspur gefahren sein soll, wich er mit seinem Gespann nach rechts aus, stieß dabei aber leicht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Volvo. Zu dem vermutlich verursachenden PKW konnten keine Angaben gemacht werden, so dass die Polizei auch in diesem Fall um Zeugenhinweise bittet. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell