Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Geräteschuppens und ein Rollerdiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.08., 21:00 Uhr - 17.08.2020, 18:30 Uhr aus einem aufgebrochenen Schuppen in der Langewerther Landstraße Werkzeug. Außerdem kam es in der Nacht zum Montag, 17.08.2020, in der Zeit von 02:00 - 07:00 Uhr in der Anton-Müller-Straße zu einem Motorroller, der an der Hauswand eines Mehrparteienhauses abgestellt war. Bei dem Roller handelt es sich um ein rot-blau-weißes Fahrzeug des Herstellers Explorer. Zeugen, die ergänzende Angaben zu dem Aufbruch bzw. zu dem Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (942698; 942523)

