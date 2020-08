Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht einen schwarzen Passat, den Fahrer eines weißen Lkw als möglichen Unfallzeugen und weitere Hinweise für die Aufklärung

Schortens (ots)

Am Montagmorgen, 16.08.2020, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw die B 210 gegen 07:20 Uhr die B 210, in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Auf dem Beifahrersitz vorne rechts saß ein 19-Jähriger. Der spätere Unfallflüchtige befuhr die Abfahrt der BAB 29, aus Richtung Oldenburg kommend, in Richtung Wilhelmshaven und ohne die Vorfahrt des 20-Jährigen zu gewähren, vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn der B 210. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, lenkte der 20-Jährige sein Fahrzeug nach links in die Leitplanken, verletzt wurden die beiden Insassen nicht. Der Unfallverursacher, der den Unfall bemerkt haben musste, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach jetzigem Kenntnisstand soll sich hinter dem 20-Jährigen ein weißer Lkw eines Baustofflieferanten befunden haben. Der Unfallflüchtige soll mit einem schwarzen Passat, vermutlich mit Kennzeichen aus Wittmund (WTM) unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht den schwarzen Passat, die Unfallzeugen und bittet unter der Rufnummer 04461/92110 um weitere ergänzende Hinweise.

