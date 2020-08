Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Jever/Sande/Schortens/Wangerland: Zahlreiche Ruhestörungen für die Polizei in Jever

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende (14.-16.08.20) wurden die Beamten des Polizeikommissariats Jever zu insgesamt 18 Ruhestörungen gerufen. Zumeist größere Personengruppen, die draußen die sommerlichen Temperaturen genossen, störten ihre jeweilige Nachbarschaft. Die Verursacher zeigten sich jedoch einsichtig und verhielten sich im Anschluss an das polizeiliche Einschreiten ruhig. In keinem Fall wurden Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell