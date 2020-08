Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Jever: Raserin auf Kirchplatz bringt Eheleute in Gefahr - Frau mit Außenspiegel touchiert -Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 13:45 Uhr, kam es auf dem Kirchplatz in Jever zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Ehepaar war gerade im Begriff die Wangerstraße in Höhe des Kirchplatzes zu überqueren, als aus der Wangerstraße ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und hupend auf die beiden zugerast kam. Das Ehepaar trat zur Seite, jedoch wurde die 64-jährige Jeveranerin noch vom rechten Außenspiegel des Pkw touchiert. Der Außenspiegel berührte die umgehängte Tasche der Frau. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Fahrerin äußerte noch lauten Zorn aus dem geöffneten Fenster und fuhr mit gleicher Geschwindigkeit weiter in die St.-Annen-Straße. Die Fahrerin soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein und schulterlange Haare haben. Sie fuhr einen verblichenen, silberfarbenen/goldfarbenen Pkw. Die Polizei in Jever bittet Zeugen sich unter 04461/92110 zu melden. *936 041

