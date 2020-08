Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wangerland: Auf gerader Strecke mit Kleinkraftrad in den Graben gefahren - Fahrer und Sozia leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 16.08.2020, um 19:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger mit seinem Kleinkraftrad den Landweg Funnens auf gerader Strecke. Aufgrund von plötzlichem Schwindel verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den parallel verlaufenden Graben. Der Fahrer sowie seine 19-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Beide wurden vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdschaden entstand nicht.

