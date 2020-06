Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl entpuppt sich Wegnahme mit Zustimmung Zusatz zur Pressemitteilung vom 02.06.2020, 11:16 Uhr: u.a. Hunde-Anhänger und Rampe gestohlen,

Iserlohn (ots)

Etwa eineinhalb Stunden standen am Freitag ein Fahrrad-Hundeanhänger und eine Trix-Hunderampe im Garten eines Hauses an der Bucknerstraße. Dann sah eine Nachbarin, wie gegen 18.30 Uhr ein orangefarbener T2 Bus mit H-Kennzeichen vor dem Garten stoppte, zwei Männer ausstiegen, Fahrradanhänger und Rampe auf die Ladefläche warfen und mit angeschalteter lauter Dudelmusik weiter fuhr. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Der Besitzer des orangefarbenen T 2 Busses setzte sich nach der Presseveröffentlichung mit der hiesigen Kriminalpolizei in Verbindung und es stellte sich heraus, dass die Gegenstände nicht gestohlen, sondern mit Zustimmung des Eigentümers abtransportiert worden waren. Die Ermittlungen wurden somit eingestellt und der Irrtum aufgeklärt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell