POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 14.08.-16.08.2020

Wohnungseinbruch mit Übernachtung

Zetel

In der Nacht von Donnerstag, 13.08.2020, auf Freitag, 14.08.2020, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Kronshausen in Zetel. Mit ungewöhnlichen Folgen für den Täter: Beim Verlassen der Wohnung, aus welcher Bargeld und ein Fahrrad entwendet wurden, ließ der 37jährige Täter zur Freude der Polizei auch seinen Pass zurück. Der Aufenthalt des Täters ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einer Grundschule

Varel

In der Zeit vom 07.08.2020 bis 15.08.2020 kam es an der "Grundschule am Schloßplatz" in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster. Hinweise deuten darauf hin, dass auf dem dortigen Schulgelände wild mit einem Ball gegen die Gebäudewand geschossen und dabei ein Fenster beschädigt wurde. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

