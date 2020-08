POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 14.08.-16.08.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Jever

Beleidigung in Jever

Am 16.08.2020, gegen 02:00 Uhr, kam es, im Bereich vor einer Gaststätte auf dem Alten Markt in Jever, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Sande und einem 24-jährigen Mann aus Jever. Im Rahmen der Streitigkeiten beleidigt der 26-Jährige seinen Kontrahenten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

(934755)

Sande

Streitigkeiten zwischen Wohnungseigentümer und Bewohner eskalieren in Sachbeschädigungen

Am 15.08.2020, gegen 09:25 Uhr wurde der Polizei in Jever mitgeteilt, dass es im Bereich Sanderahmer Straße, Sande, zu einer Sachbeschädigung gekommen sei. Vor Ort wird festgestellt, dass der 68-jährige Bewohner einer Erdgeschosswohnung ein Stromaggregat betrieb, um zeitweise seinen Bedarf an Elektrizität zu decken. Das missfiel dem 36-jährigen Eigentümer der Wohnung, so dass dieser kurzerhand das stromführende Kabel mit einem Seitenschneider durchtrennte. Durch seine 41-jährige Lebensgefährtin wird zudem das Aggregat mit Wasser übergossen, um einen Kurzschluss zu verursachen. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung bzw. versuchter Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

(932816/932777)

Schortens

Unerlaubte Ablagerung von Bauschutt wird durch aufmerksame Zeugin beobachtet; die Verursacherin wird ermittelt

Am 14.08.2020, gegen 20:15 Uhr, wird durch eine Zeugin beobachtet, wie ein Pkw mehrfach in den Bereich einer Grünfläche an der Olympiastraße in Schortens fährt und dort Bauschutt ablagert. Die Zeugin informiert daraufhin die Polizei in Jever. Durch die Polizeibeamten konnte die 50-jährige Verursacherin vor Ort angetroffen werden. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(931230)

