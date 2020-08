Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wachsamer Nachbar: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - sensible Nachbarschaft verhinderte den Einstieg in das Objekt - es blieb beim Versuch - Polizei bittet um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Um kurz nach sieben Uhr kam es am Freitagmorgen, 14.08.2020, in der Neuender Reihe zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein Reihenhaus. Dort beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Täter, die sich über einen rückwärtig gelegenen Garten Zutritt auf ein Grundstück verschaffen. Nachdem der Zutritt über das Untergeschoß nicht klappte, versuchte man durch ein im Obergeschoß befindliches und offenstehendes Fenster in das Haus zu gelangen. Dazu nahm sich einer der beiden Täter aus einem Unterstand vom Grundstück eine Leiter und man bemerkte in diesem Moment, dass man beobachtet wurde, so dass daraufhin über die Stichstraße Am Heilig Land die Flucht ergriffen wurde. Der Zeuge sah die beiden Täter jeweils auf einem Fahrrad, sprach die beiden an, weil er sie eigentlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte. In der Folge kam es zu einer Rangelei mit einem der Täter, der Zeuge erhielt einen Schlag, so dass beide Täter daraufhin flüchten konnten. Dabei hinterließ einer der beiden Täter ein von ihm zuvor genutztes Fahrrad zurück (ein rotes Damenfahrrad, s. FOTO). Einer der Täter flüchtete zu Fuß die Neuender Reihe in Richtung Combi, der zweite Täter fuhr auf einem blauen Fahrrad nebenher. Die mittlerweile alarmierte Polizeibeamten erhielten von dem Zeugen Kenntnis, dass beide Täter auf der Friedrich-Paffrath-Straße in Richtung Klinikum mit jeweils einem Fahrrad unterwegs wären, ein weiterer Zeuge ergänzte, dass ein orangenes Fahrrad mit auffällig breiten Reifen im Wendehammer der Neuender Reihe gestanden hätte, dass dort nicht mehr stehen würde. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich einer der beiden Täter dieses Fahrrad für seine schnellere Fluchtmöglichkeit genommen hat und bittet insbesondere zur Fahrradnutzung um Hinweise. Die beiden zusammen agierenden Täter werden mit einem Alter von 20 - 25 Jahren und einer schlanken Statur beschrieben und waren zur Tatzeit mit einer Jeans und dunklen, graufarbigen Kapuzenshirts bekleidet. Die Polizei bittet um Mithilfe: Weitere Zeugen, die die beiden auf einem Fahrrad flüchtenden Personen im Bereich der Neuender Reihe bzw. Friedrich-Paffrath-Straße und im angrenzenden Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. Ebenso sind Angaben zu dem vom Täter genutzten und am Tatort zurückgelassenen Fahrrad bzw. die Abstellorte der für die Flucht genutzten Fahrräder von Bedeutung! (927779)

