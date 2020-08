Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brandermittlungen im Stadtgebiet Wilhelmshaven - ein Roller und zwei Altpapierbehälter wurden vollständig zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 13.08.2020, kam es im Anton-Dohrn-Weg aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Rollerbrand. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass dieser in Brand gesetzt wurde. Der Roller wurde das Feuer vollständig zerstört. Außerdem gerieten in der Bremer Straße zwei Altpapierbehälter in Brand, die ebenfalls durch das Feuer zerstört wurden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04421/942-0. (922114 und 922114)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell