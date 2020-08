Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sichert an der Unfallstelle mehrere Spuren (u.a. Fahrzeugteile), s. FOTO und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 14.08.2020, kam es in der Gökerstraße, in Höhe Hausnummer 118, beim dortigen Verbrauchermarkt in der Zeit von 06:30 - 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen die Fahrerseite des Fahrzeuges eines Taxiunternehmens und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verantwortlicher nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme sicherten die Beamten neben rot/braun und orangefarbigen Lackanhaftungen am erheblich beschädigten Fahrzeug auch Teile einer Seitenmarkierungsleuchte und einer Pendelleuchte (vermutlich von einem LKW, s. FOTO).

Da die Straße zu dieser Zeit gut frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise:

Personen, die den Unfall gesehen oder Auffälliges gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

(927783)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell