Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Folgen für einen Rollerfahrer im Wangerland

Wangerland (ots)

Im Rahmen der Streife fiel in der Nacht zum Freitag, 14.08.2020, einer Funkstreifenwagenbesatzung kurz nach Mitternacht ein "Rollerfahrer" auf der Landesstraße 808/K89 auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Überprüfung und stellten dabei fest, dass der 17-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Motorroller vorweisen konnte. Darüber hinaus gab er an, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zum selbigen gehöre. Die Beamten schraubten die Versicherungskennzeichen ab, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und eröffneten dem Jugendlichen, dass nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird. Die Ermittlungen dauern an.

