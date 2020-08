Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizeistationen Zetel und Sande erhalten eine neue Telefonnummer - die Dienststellenstandorte sind unverändert

Zetel und Sande (ots)

Nachdem die Polizeistation Bockhorn Ende Juli eine neue Rufnummer erhalten hat, sind die Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeistationen Zetel und Sande fortan ebenfalls unter einer neuen Rufnummer zu erreichen. An den Standorten der Dienststellen hat sich indes nichts geändert. Ab sofort sind für die Dienststellen folgende Erreichbarkeiten vergeben: Polizeistation Sande Tel.: 04422/99975 0 FAX: 04422/99975 10 Polizeistation Zetel Tel.: 04453/98959 0 FAX: 04453/98959 10 Die Polizeistation Sande ist montags bis freitags grundsätzlich von 07.00 - 20.00 Uhr besetzt, an den Samstagen in den Vormittagsstunden. Außerhalb der Dienstzeiten ist die Polizei in Jever zuständig und unter der Rufnummer 04461-92110 zu erreichen. Die Polizeistation Zetel ist ebenfalls grundsätzlich montags bis freitags in der Zeit von 07.00 - 20.00 Uhr sowie am Samstag von 08.00 - 13.00 Uhr besetzt. Außerhalb der Geschäftszeiten steht jederzeit das Polizeikommissariat in Varel unter der Rufnummer 04451-923-0 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell