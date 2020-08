Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Totalschaden am Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Donnerstagabend, 13.08.2020, wurde der Polizei in Jever gegen 23:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 331 im Bereich der Zufahrt zum Außenhafen Horumersiel mitgeteilt. Am Unfallort war eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Verkehrseinrichtungen kollidiert. Das von der jungen Frau geführte Fahrzeug erlitt einen Totalschaden (FOTO), die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest, der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte (AAK: 0,61 Promille). Ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

