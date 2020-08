Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Urkundenfälschung in Sande - Zulassungsstempel fehlte

Sande (ots)

Im Rahmen der Streife überprüften Beamte des Polizeikommissariates Jever am Donnerstagabend, 13.08.2020, in der Diekstahlstraße den Zulassungsstempel eines dort abgestellten Pkw. Eine Überprüfung ergab, dass das an dem Pkw angebrachte amtliche Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug zugelassen ist. Die Beamten montierten die Kennzeichen ab und stellten diese sicher. Gegen den Fahrzeughalter wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt, die Ermittlungen dauern an.

