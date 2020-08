Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pärchen nutzt im Wangerland einen günstigen Moment aus und entwendet aus einer Gaststätte das Kellner Portemonnaie

Wangerland (ots)

Am Mittwochabend, 12.08.2020, betrat ein Pärchen gegen 21:10 Uhr eine Gaststätte, Schillighörn, und hielt sich kurzfristig am Tresen auf. In einem unbemerkten und für sie günstigen Moment entwendeten sie das hinter dem Tresen liegende Keller-Portemonnaie. Anschließend entfernte sich das mutmaßliche Diebstahlspärchen mit einem blauen Pkw. Erst gestern veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung und bat um Aufmerksamkeit bei dem trickreichen Vorgehen der Täterinnen bzw. Täter, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4678794. Das Pärchen wird mit einem Alter von 30 Jahren und einer 'dicklichen' Statur, sowie mit einer Größe von 165 cm beschrieben; während ihres Aufenthaltes in der Gaststätte sollen sie außerdem kein deutsch gesprochen haben. Die Frau trug blaue Kleidung, einen blauen Mundschutz, eine Schirmmütze und hatte kurze dunkle Haare, der Mann ein weißes Shirt, einen Dreitage-Bart und kurze dunkle Haare. Die Polizei bittet um Achtsamkeit bei verdächtigen Personen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das beschriebene Pärchen und das Fahrzeug gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

