Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Firma

Dienstagnacht waren Einbrecher in Heidenheim zu Gange.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten Einbrecher auf ein Firmengelände in der Riedstraße. An dem Gebäude schlugen sie eine Tür ein und gelangten ins Innere. Dort durchwühlten sie ein Büro. Ob sie Brauchbares fanden, konnte bislang nicht geklärt werden. Das Polizeirevier Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0968438

