Sachschaden verursachte ein Brand am frühen Dienstag in Ulm.

Gegen 6 Uhr stand der hölzerne Anbau eines Hauses in der Grimmelfinger Rathausstraße in Flammen, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr war schnell da und löschte den Brand. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 20.000 Euro aus, verletzt wurde niemand. Wie die Polizei weiter berichtet, war in dem Anbau ein Aufsitzmäher abgestellt. Der scheint durch einen Defekt in Brand geraten zu sein. Die Flammen griffen dann auf den Anbau über.

