Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Viktorstraße/Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Hebeltüren an einer Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus stellten Zeugen am Dienstag gegen 12 Uhr fest. Die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude. Die Tatzeit liegt in der Nacht zum Dienstag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

