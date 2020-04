Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthoff/Rennradfahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Fahrradunfall sucht die Polizei Coesfeld nach einem Rennradfahrer. Eine Nottulnerin befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Bike die Straße Potthoff in Fahrtrichtung Tanktselle auf der falschen Straßenseite. Hier beabsichtigte sie in einen schmalen Weg abzubiegen. In diesem Moment überholte sie ein Rennradfahrer, welcher ebenfalls den Radweg in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Die E-Bike-Fahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zunächst verblieb der Rennradfahrer an der Örtlichkeit, entfernte sich später jedoch ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Er trug einem grünen Helm und war mit grün-schwarzer Radkleidung bekleidet. Der Rennradfahrer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

