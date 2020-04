Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Naturschutzgebiet Borkenberge/Gemeinsame Kontrolle von Polizei und DBU

Coesfeld (ots)

Außerordentlich ruhig verlief ein Einsatz der Polizei Coesfeld am vergangenen Sonntag in den Borkenbergen. Wie auch in den vergangenen Jahren sollten Motorrad und Quadfahrer kontrolliert werden, die sich verbotswidrig auf dem Gelände der gemeinnützigen Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), des DBU-Naturerbes, aufhielten. Bereits Ende Februar hatte sich ein Moto-Crossfahrer auf dem Gelände bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. An diesem Wochenende wurden die Polizisten von Mitarbeitern des Flächeneigentümers sowie einem Mitarbeiter des DRK, der den Einsatz mit einer Drohe unterstützte, begleitet. Auch in den kommenden Wochen ist mit weiteren gezielten Kontrollen auf dem Gelände zu rechnen.

