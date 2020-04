Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp

Eibruch in Lagerhallen

Coesfeld (ots)

In mehrere Lagerhallen auf einem früheren Mühlengelände im Dernekamp brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein. Die Zugänge zu den unterschiedlichen Hallen brachen die Täter auf und durchsuchten anschließend das Innere nach Wergegenständen. Abschließende Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Entwendete wurde auf jeden Fall ein Anhänger der Marke Humbaur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

