Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 17.04.2020, zwischen 10.15 - 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen weißen BMW, der auf dem Parkplatz des REWE - Marktes in Olfen, Bilholtstraße, abgestellt war und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

